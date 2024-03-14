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Erzincan'da işitme ve görme engellilere yönelik iftar programı düzenlendi

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Erzincan'da 'Geleceğimiz ve Gençliğimiz' projesi kapsamında işitme engeli ve görme engellilere yönelik Pir-i Sami Kur'an Kursu ve İlim Araştırma Merkezi'nde iftar programı düzenlendi. İl Müftüsü Muharrem Gül, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu belirtti ve engellilere yönelik imkanların seferber edildiğini söyledi.

Erzincan'da "Geleceğimiz ve Gençliğimiz" projesi kapsamında işitme engeli ve görme engellilere, Kur'an kursunda okuyan hafız öğrencilere yönelik Pir-i Sami Kur'an Kursu ve İlim Araştırma Merkezi'nde iftar programı düzenlendi.

İftar programında konuşan İl Müftüsü Muharrem Gül, bu tür iftarların ve etkinliklerin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumun tüm kesimleriyle kaynaşmanın devam edeceğini söyledi.

Müftü Gül, engelli olmanın bir sorun olmaması gerektiğini, sabredenlere dinimiz katında ayrı bir faziletinin olduğunu ve engellilere yönelik her türlü imkanları müftülük olarak seferber ettiklerini söyledi.

Ramazan ayının kardeşlik, dostluk ve mağfiret ayı olduğunu hatırlatan Müftü Gül, bir araya gelmenin aradaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğine inandığını ifade ederek, katılımlarından dolayı tüm davetlilere teşekkür etti.

Düzenlenen programda Engelli Eğitim Koordinatörü Din Görevlisi Yavuz Selim Erdoğan, görme engelli öğrencileri Brail alfabesi ile Kur'an-ı Kerim öğrenmeye, işitme engellileri de Cuma günleri Terzibaba camiinde yapılan işaret diliyle hutbe sunumunu dinlemeye davet etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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