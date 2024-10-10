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İyilik Ailesi, Engelli Bireylere Umut Oluyor

İyilik Ailesi, Engelli Bireylere Umut Oluyor
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Mustafa Şahin'in 10 yıl önce başlattığı 'İyilik Ailesi' hareketi, ihtiyaç sahiplerine akülü sandalyeler ulaştırarak hayatlarında olumlu değişiklikler sağlıyor. Son olarak Muş'ta yaşayan doğuştan engelli Betül Gergin, Mustafa Şahin'in girişimi sayesinde akülü sandalyesine kavuştu ve daha özgür bir yaşam sürmeye başladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Polis Memuru Mustafa Şahin'in 10 yıl önce başlattığı "İyilik Ailesi" hareketi, ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor.

Şahin, sosyal medya aracılığıyla hayırsever vatandaşların desteğiyle aldığı akülü sandalyeyi Muş'ta yaşayan doğuştan engelli Betül Gergin'e ulaştırdı. Gergin'in hem ailesi hem de çevresi tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Akülü sandalyesine kavuşan Betül arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirecek.

Şu ana kadar yüzlerce engelli birey, "İyilik Ailesi" sayesinde akülü sandalye sahibi oldu ve hayatlarındaki engelleri bir nebze de olsa aşmayı başardı.

Sokakta arkadaşları ile daha özgürce gezebileceğini söyleyen Gergin, "Bana bu arabayı gönderen Mustafa abime çok teşekkür ederim. Artık sokakta rahat gezebilirim. Benim durumumda olan arkadaşlarım var. Onlar için de akülü sandalye gönderseler çok sevinirim" dedi.

Betül'ün eğitim gördüğü kurumun müdürü olan Aydin Şahin ise Betül'ün sevincine ortak olduklarını belirterek, "Mustafa beye çok teşekkür ederim, kızımıza bu sandalyeyi gönderdiği için. Doğuştan fiziksel engelli olan bu kızımız sandalye sayesinde günlük yaşamını daha rahat yerine getirebilecek. Betül'e sandalyeyi teslim ettiğimizde o sevinci dünyalara bedeldi. Bu tür yardımların devam etmesini istiyoruz. Daha önce böyle bir sandalyesi olmamıştı, dolayısıyla çok mutlu olduk" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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