İyi Partili Yokuş, Konya'da Tarım Islah Alanının Yapılaşmaya Açılmasına Tepki Gösterdi

TANER ÖZAY

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türkiye'nin ve Avrupa'nın önemli tarım ıslah merkezlerinden biri olarak nitelendirilen Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinin toplu konut yapımına açıldığını belirterek, "Türkiye'nin tohum ihtiyacının önemli bir bölümü buradan karşılanıyor. Böyle bir alanın konut yapılanmasına açmak tarıma ve ülkeye ihanettir" dedi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya Karatay'daki Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinin yapılaşmaya açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

"TARIMA VE ÜLKEYE İHANETTİR"

Siyasi iktidarın enstitünün topraklarına ve ekim alanlarına göz diktiğini belirten Yokuş, şöyle konuştu:

"Orada yüz yıldır birinci sınıf tarım arazilerimizde tohum geliştirilmekte hatta hayvancılıkla ilgili yeni hayvan ırkları üretilmektedir. Şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı arasında yapılan bir anlaşma ile 1300 dekarlık yani dönümlük arazimiz maalesef toplu konuta açılıyor. İtirazlarımıza rağmen iktidar laf, söz dinlenmiyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz birinci sınıf tarım arazisi, tarım arazisi biz orada tohum ıslahı yapıyoruz. Türkiye'nin tohum ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyoruz. Yine daha iyi verim alabilmek için tohum geliştiriyoruz. Uluslararası anlaşmalarla da birçok ülke ile ortak proje geliştiriyoruz. Böyle bir alanın konut yapılanmasına açmak tarıma ve ülkeye ihanettir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. İktidarın bu karardan bir an önce dönmesi lazım, aksi halde gelecek nesillerin aç ve sefil kalmasına sebep olunacaktır."