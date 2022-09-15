İyi Partili Ünzile Yüksel'den Başkan Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti. Yüksel, Başkan Büyükerşen’e “Sizlerin büyük emek ve gayretleriyle Eskişehir gibi şehircilikte çok önemli konuma gelmiş bir şehirde olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Yüksel, Başkan Büyükerşen'e "Sizlerin büyük emek ve gayretleriyle Eskişehir gibi şehircilikte çok önemli konuma gelmiş bir şehirde olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Politikaları Başkanı Avukat Ünzile Yüksel, Kadın Politikaları Başkan Yardımcıları, İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Emine Edizgil ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

"ŞEHİRCİLİKTE ÇOK ÖNEMLİ KONUMA GELMİŞ BİR ŞEHİRDE OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"

Parti olarak tüm illerde başlattıkları, "Kapı çal, gönül al" projesine destek için Eskişehir'e geldiklerini belirten Yüksel, "Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in de sizlere ve tüm Eskişehirlilere selamlarını iletiyorum. Sizlerin büyük emek ve gayretleriyle Eskişehir gibi şehircilikte çok önemli konuma gelmiş bir şehirde olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi. Yüksel, daha sonra Başkan Büyükerşen'e parti olarak yaptıkları projeler ve çalışmalardan bahsetti.

Ziyaretlerinden dolayı Yüksel ve İYİ Parti heyetine teşekkür eden Büyükerşen, kadınların siyasette büyük bir güce sahip olduğunu hatırlatarak çalışmalarında başarılar diledi. Eskişehir ve ülke gündemiyle ilgili görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.