Üye Girişi
Haberi Paylaş

İYİ Partili belediyeden Sinan Ateş adımı! Adını ilçede bir sokağa verecekler

Yerel Haberler

İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, geçen ay silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in adının ilçede bir sokağa verileceğini açıkladı. Konunun gelecek günlerde yapılacak belediye meclisi toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in adının bir sokağa verileceğini belirtti.

"HATIRASINI YAŞATMAK İSTİYORUZ"

Çetin'in paylaşımı şöyle; "Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmış, akademisyen ve siyasetçi, aynı zamanda 2019-2020 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinde bulunmuş, rahmetli Sinan Ateş'in hatırasını yaşatmak için adı Gökçeadamızda bir sokağa verilecektir."

İYİ Partili belediyeden Sinan Ateş adımı! Adını ilçede bir sokağa verecekler

TOPLANTIDA GÜNDEME GELECEK

Konunun gelecek günlerde yapılacak belediye meclisi toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

Ünal Çetin Sinan Ateş Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

sade vatandaş:

herkes iktidar olduğu yerde usülsüzce kendi görüşü taraftarının anası babası yakını arkadaşı ne varsa onun ismini yola sokağa okula parka veriyor oralar milletin ortak değeri babanızın tapulu malı değil ancak millet için faydalı işler yapmış kişilerin isimleri verilebilir

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title