İYİ Partili belediyeden Sinan Ateş adımı! Adını ilçede bir sokağa verecekler Yerel Haberler İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, geçen ay silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in adının ilçede bir sokağa verileceğini açıkladı. Konunun gelecek günlerde yapılacak belediye meclisi toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in adının bir sokağa verileceğini belirtti. "HATIRASINI YAŞATMAK İSTİYORUZ" Çetin'in paylaşımı şöyle; "Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmış, akademisyen ve siyasetçi, aynı zamanda 2019-2020 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinde bulunmuş, rahmetli Sinan Ateş'in hatırasını yaşatmak için adı Gökçeadamızda bir sokağa verilecektir." TOPLANTIDA GÜNDEME GELECEK Konunun gelecek günlerde yapılacak belediye meclisi toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. Kaynak: ANKA / Yerel Ünal Çetin Sinan Ateş Yerel Güncel Haberler

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