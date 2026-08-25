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Akalın, Kapıkule'de Gurbetçilerin Sorunlarını Dinledi

Akalın, Kapıkule'de Gurbetçilerin Sorunlarını Dinledi
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İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş yolculuğundaki gurbetçilerin sorunlarını dinleyerek su ikram etti ve broşür dağıttı. Gurbetçiler, Türkiye'deki fiyatların yurt dışından daha pahalı olduğunu belirtirken, Akalın sorunları Meclis'e taşıyacaklarını söyledi.

(EDİRNE) - İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, beraberindeki partililerle birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş yolculuğundaki gurbetçilerin sorunlarını dinledi.

Akalın ve partililer, yıllık izinlerini Türkiye'de geçirdikten sonra Kapıkule Sınır Kapısı'ndan otomobilleriyle ülkelerine dönen gurbetçilere su ikram etti, parti broşürü dağıttı.

Milletvekili Akalın, gurbetçilere Türkiye'de yaşadıkları sorunları sordu.

Akalın, burada yaptığı açıklamada, gurbetçilerin sorunlarını tespit ettiklerini belirterek, "Türkiye'den ne beklediklerini soruyoruz. Gurbetçilerin çok büyük sorunları var. Yurt dışında yaşadıkları, Türkiye'ye gelirken yollarda yaşadıkları çileler var. Bunları dinliyoruz. Sonra bunları Meclis'e taşıyoruz. İYİ Parti olarak yurt dışındaki bütün Türklerin, gurbetçilerimizin sorunlarını, oradaki bölge teşkilatlarımız vasıtasıyla tespit ettik. Onlar üzerinden Meclis'te çalışma yapıyoruz" dedi.

Akalın'ın, "Ucuz buldunuz mu Türkiye'yi?" diye sorduğu bir gurbetçi, "Çoğu şey bizim oradan daha pahalı" dedi.

Bir başka gurbetçi ise aynı soruyu, "Çok pahalı. İnşallah bir değişim olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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