IX. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Açıldı

Adıyaman Üniversitesi ile Academy of Scientific and Educational Studies (ASES) iş birliğiyle düzenlenen IX. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresinin açılış töreni düzenlendi.

Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonunda "Bilimle yüksel, geleceğe yön ver!" mottosuyla gerçekleştirilen etkinlik üniversite akademik ve idari çalışanları, öğrenciler ve akademik camiadan geniş bir katılımla gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmalarını Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi aynı zamanda ASES Genel Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Talas, Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Kocadaş ve Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Doğan tarafından açılış konferansı verildi.

Prof. Dr. Doğan konuşmasında Adıyaman tarihine dair önemli bilgiler paylaştı.

Programın devamında Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı akademisyenleri tarafından düzenlenen müzik dinletisi, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Müzik dinletisinin ardından İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde; İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Kaya, İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Şentürk ve Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Çağlar Kurtdaş sunumlarını yaptı. Program belge takdimi ile son buldu. Kongre, 10 Mayıs'a kadar sürecek. - ADIYAMAN