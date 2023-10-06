İtfaiyeden uygulamalı sismik dinleme cihazı ile enkazda arama eğitimi Muğla İtfaiyesi, Bodrum'daki itfaiye gönüllüleri ve Muğla 911 üyelerine, sismik dinleme cihazı ile enkazda arama eğitimi verdi.

İtfaiyeden uygulamalı sismik dinleme cihazı ile enkazda arama eğitimi

MUĞLA - Muğla İtfaiyesi, Bodrum'daki itfaiye gönüllüleri ve Muğla 911 üyelerine, sismik dinleme cihazı ile enkazda arama eğitimi verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangın, su baskınları, arama kurtarma gibi acil durumlarda mücadele gücünü arttırmak, sivil vatandaşları da bilgilendirerek ekibe dahil etmek için gönüllü itfaiyeci eğitimleri başlatmıştı. Muğla genelinde eğitim alan 75 vatandaş, itfaiye gönüllüsü oldu.

Kendi imkanları ile sismik dinleme cihazı alan Bodrum'daki itfaiye gönüllülerinden Mustafa Ünlü'nün girişimleri ile itfaiye gönüllüleri ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyelerine cihaz ile ilgili uygulamalı eğitim verildi. Muğla İtfaiyesi'nin cihazı ve Bodrum itfaiye gönüllüsü Mustafa Ünlü'nün sismik dinleme cihazı ile yapılan eğitime yaklaşık 50 kişi katıldı. İtfaiye çavuşu Muhammet Kara tarafından cihazların tanıtımı, nasıl çalıştığı ve dinlemenin nasıl yapıldığı detaylı olarak anlatıldı.

Muğla İtfaiyesi'nin 2020 yılındaki İzmir Depremi ve geçen Şubat ayındaki Kahramanmaraş merkezli depremlerde kullandığı ve arama kurtarmaya büyük katkı sağladığı bildirildi.