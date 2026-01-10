Gol değil, sirenle havaya fırladılar

Osmaniye'de itfaiye ekipleri, dinlenme anlarında Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali'ni izledikleri sırada çalan sirenle yerlerinden fırlayarak göreve koştu. O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'de itfaiye ekipleri, dinlenme anlarında Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali'ni izlerken yangın ihbarı geldi. Çalan sirenle yerlerinden fırlayan personel hızla araçlara yöneldi. Kısa sürede hazırlanan ekipler, ihbar gelen adrese müdahale etmek üzere istasyondan çıkış yaptı. O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına da yansıdı.

