Gol değil, sirenle havaya fırladılar

Osmaniye'de itfaiye ekipleri, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali'ni izlerken gelen yangın ihbarı ile hızla müdahale etmek için görev başına geçti. O anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'de itfaiye ekipleri, dinlenme anlarında Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali'ni izledikleri sırada çalan sirenle yerlerinden fırlayarak göreve koştu. O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'de itfaiye ekipleri, dinlenme anlarında Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali'ni izlerken yangın ihbarı geldi. Çalan sirenle yerlerinden fırlayan personel hızla araçlara yöneldi. Kısa sürede hazırlanan ekipler, ihbar gelen adrese müdahale etmek üzere istasyondan çıkış yaptı. O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, maç heyecanını yaşayan itfaiye erlerinin sirenin çalmasıyla birlikte hızla araçlara yöneldiği görüldü. - OSMANİYE

