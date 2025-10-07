İtalya Savunma Bakanlığı Heyeti, Baykar'ın Teknolojilerini Yerinde İnceledi

İtalya Savunma Bakanlığı heyeti, Baykar'ın oyun değiştirici teknolojilerini yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında, Bayraktar TB3 SİHA, Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı bir uçuş gerçekleştirdi.

İtalya Savunma Bakan Yardımcısı Matteo Perego di Cremnago, Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva ve Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Carmine Masiello, İtalya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Koramiral Giuseppe Berutti Bergotto ile beraberlerindeki heyet, Baykar'ın oyun değiştirici teknolojilerini yerinde inceledi. Uçuş ve atış gösterimini izleyen üst düzey heyet, Baykar'ın gelecek vizyonu hakkında da kapsamlı bir brifing aldı.

Baykar'ın Tekirdağ ve İstanbul'daki tesislerine önemli bir ziyaret gerçekleştiren İtalyan heyeti, Baykar'ın yüksek teknolojiye sahip platformlarının kabiliyetlerini yerinde görme fırsatı buldu.

İtalyan heyetine ziyareti sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın yanı sıra Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci eşlik etti.

Çorlu'da uçuş ve atış gösterisi

Heyet ilk olarak, Baykar'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezini ziyaret ederek, düzenlenen uçuş gösterimini ilgiyle izledi. Bayraktar TB3 SİHA, Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı bir uçuş gerçekleştirdi. Bayraktar TB3 SİHA, ROKETSAN tarafından üretilen MAM-L mühimmatları ile başarılı bir atış icra etti.

Çorlu'daki temasların ardından İtalyan üst düzey askeri heyet, Baykar'ın İstanbul'daki ana yerleşkesi olan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne geçerek, Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Baykar'ın proje yöneticilerinden devam eden projeler ve gelecekteki teknolojik vizyon hakkında bir brifing aldı. Ziyaret yapılan sunumlar ve görüşmelerin ardından heyetin İstanbul'dan ayrılmasıyla sona erdi. - İSTANBUL