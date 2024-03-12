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İstiklal Marşı'nın kabulü 103. yılını kutlandı

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Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, İstiklal Marşı'nın Türk milletini tarih sahnesinden silmeyi amaçlayan emperyalist işgal ve saldırılara karşı destansı bir direnişin sembolü olduğunu belirtti.

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "İstiklal Marşı, milletimizin bin yıllık var olma destanı, hürriyet ateşini imanla tutuşturan onurlu bir direnişin sembolü; cihanşümul bir medeniyetin onurunu, sömürgeci işgalcilere karşı nasıl koruduğunun vesikasıdır. Silah üstünlüklerine ve kalabalık ordularına güvenerek milletimizi dize getirecekleri yanılgısı içinde olan işgalci devletlere bir meydan okumadır" dedi.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılını kutlayan Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, İstiklal Marşı'nın Türk milletini tarih sahnesinden silmeyi amaçlayan emperyalist işgal ve saldırılara karşı destansı bir direnişin, geri dönmemenin, diz çökmemenin, vazgeçmemenin, teslim olmamanın, kurtuluşun, kuruluşun, ölümüne direnişin ve var olmanın yemini olduğunu belirtti.

Miran, "İstiklal Marşı, milletimizin binyıllık var olma destanı, hürriyet ateşini imanla tutuşturan onurlu bir direnişin sembolü; cihanşümul bir medeniyetin onurunu, sömürgeci işgalcilere karşı nasıl koruduğunun vesikasıdır. Silah üstünlüklerine ve kalabalık ordularına güvenerek milletimizi dize getirecekleri yanılgısı içinde olan işgalci devletlere bir meydan okumadır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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