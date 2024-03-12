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İstiklal Marşı'nın 103. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma töreni düzenlendi

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Oltu Anadolu Lisesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törende, İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri okundu ve bir müzik dinletisi gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'ncü yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla Oltu Anadolu Lisesince tören düzenlendi.

Oltu kaymakamlığı salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Oltu Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mehmet Demirel yaptı. Ardından Mehmet Akif Esoy'un Bülbül şiirini Oltu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Sami Yusuf Önal okudu. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy'u tanıtan video izletildi. Mehmet Akif Esoy'un Birlik isimli şiirini Oltu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Beyza Koçak okudu. Oltu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 12 Mart oratoryosunun akabinde Oltu Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Müzik dinletisi ile program son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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