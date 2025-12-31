Haberler

Yılbaşına saatler kala atlı polisler İstiklal Caddesi'nde devriyede

Güncelleme:
İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, yılbaşı tedbirleri kapsamında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Atlı polisler devriye gezerek vatandaşların güvenliğini sağladı.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler devriye yaptı. Vatandaşlar atlı polislere yoğun ilgi gösterdi.

Beyoğlu ilçesinde yılbaşı tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'ne girişte yoğun güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan tedbirler kapsamında atlı polisler de devriye attı. Turistler ve vatandaşlar tarafından fotoğrafları çekilen atlı polisler gece boyunca devriye görevini yürütecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
