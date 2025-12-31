Haberler

İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi

Yeni yıla girmeye hazırlanan vatandaşlar, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Akşam saatlerinde kalabalık dron ile görüntülenirken, polis ve trafik ekipleri güvenlik önlemlerini almaya devam ediyor.

Yeni yıla dışarıda girmeye hazırlanan vatandaşların İstiklal Caddesi'nde oluşturduğu yoğunluk, dron ile görüntülendi.

Yeni yıla girmeye saatler kala çok sayıda vatandaş, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Akşam saatlerinde vatandaşlar, çeşitli mekanlarda ve caddede vakit geçirirken, Taksim Meydanı'nda da insanların oluşturduğu kalabalık dikkat çekti. Ayrıca, Taksim İstiklal Caddesi'nde oluşan kalabalık dron ile görüntülendi. Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve trafik ekipleri de vatandaşların güvenliği için mesaiye aralıksız devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
