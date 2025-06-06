İstanbullular Kurban Bayramı Namazı İçin Camileri Doldurdu
Kurban Bayramı namazı için sabah saatlerinden itibaren İstanbul'daki camilere akın eden vatandaşlar, Çamlıca Camii'nde buluşarak bayram namazını kıldı ve ardından kurban ibadetini yerine getirmeye başladı.
Kurban Bayramı namazı nedeniyle birçok vatandaş İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın etti.
Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul'da birçok vatandaş camilerin yolunu tuttu. Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'nde çok sayıda vatandaş bayram namazı kılarak bayramı karşıladı. Namaz sonrası hutbeler okundu, dualar edildi. Ardından vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmek üzere kurban pazarlarının yolunu tuttu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel