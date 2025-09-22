Haberler

İstanbul Yenikapı'da Yunus Balığı Balık Avlayarak Gündem Oldu

İstanbul Yenikapı sahilinde, bir yunus balığı kıyıya yakın bölgede balık avlarken vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İstanbul Yenikapı sahilinde bir yunus, kıyıya yakın bölgede yüzerek balık avladı. Vatandaşlar tarafından heyecanla kaydedilen anlar, belgesel görüntülerini andırdı.

İstanbul Yenikapı kıyılarına yaklaşan yunus balığı, sahildeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında suyun yüzeyine çıkarak balık avladı. Cep telefonu kameralarına yansıyan o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yunus balığının kıyıya çok yakın bölgede suyun yüzeyine çıkıp balık avladığı anlar, vatandaşlar tarafından kaydedilirken görüntüler, denizdeki doğal yaşamı da gözler önüne serdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
