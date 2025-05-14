İstanbul ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürleri Eğitim İş Birliğini Güçlendiriyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, beraberindeki Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Postacı ve Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar ile birlikte Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, iller arası eğitim çalışmaları, yürütülen projeler, öğretmen eğitimleri ve öğrenci başarısını artırmaya yönelik iş birliği imkanları ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Farklı kültürleri ve eğitim modellerini bir arada barındıran İstanbul'dan gelen kıymetli misafirlerimizi ilimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür ziyaretlerin iller arası dayanışma açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Ağrı'da eğitim kalitesini artırmak adına yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İller arası tecrübe paylaşımları, yürütülen projelerin verimliliğini artırmakta bizlere yol göstermektedir. Bu kapsamda İstanbul gibi birçok başarılı uygulamaya imza atmış bir ilin yöneticileriyle bir araya gelmek bizler için önemli bir fırsattır. Nazik ziyaretleri için Sayın Müdürümüze ve değerli ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise konuşmasında, "Eğitim, yerelden ulusala uzanan güçlü bir dayanışma ve iş birliği sürecidir. Ağrı'da yürütülen başarılı projeleri yerinde görmek ve bu çalışmalardan ilham almak amacıyla buradayız. Sayın Müdürümüz Hasan Kökrek'in liderliğinde Ağrı'da eğitim adına atılan adımları takdirle izliyoruz. Bizler de İstanbul'da elde ettiğimiz tecrübeleri paylaşarak karşılıklı fayda sağlayabileceğimiz bir iş birliği zemini oluşturmak istiyoruz. Samimi ev sahipliği ve misafirperverlikleri için Sayın Müdürümüze içtenlikle teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AĞRI