İstanbul Valisi Davut Gül, metrobüs kazasında yaralanan hastaları ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek metrobüs kazasında yaralanan hastalarını ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, sabah saatlerinde Küçükçekmece'de meydana gelen 1 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası sonrası Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret etti. Ziyarette hastane yetkililerinden yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Davut Gül daha sonra buradan ayrıldı. - İSTANBUL