İstanbul Valiliği'nden 'Kuduz vakalarında artış' açıklaması

Güncelleme:
İstanbul Valiliği, şehirde kuduz vakalarının artışıyla ilgili çıkan haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. 2007’den beri kuduz vakası görülmediği vurgulandı ve bu yıl yapılan aşılama işlemlerinin tedbir amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

İstanbul Valiliği 'İstanbul'da kuduz vakalarında artış' başlığıyla çıkan haberlere açıklama getirdi. Valilik tarafından açıklamada İstanbul'da 2007'den beri kuduz vakası görülmediği yapılan tüm aşıların tedbir amaçlı yapıldığı açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Çeşitli medya ve sosyal medya mecralarında "İSTANBUL'DA KUDUZ VAKALARINDA PATLAMA" şeklinde haber, yayın ve paylaşımlar yapılmaktadır. İstanbul'da yapılan kuduz aşısı sayıları baz alınarak yapılan bu haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul'da son kuduz vakası 2007 yılında görülmüştür. Bu tarihten beri, şehrimizde herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmamıştır. 2025 yılında İstanbul genelinde toplam 123.538 kuduz aşısı uygulanmış olup, bu uygulamaların tamamı, tedbir amacıyla yapılan aşılardır. Tedbir aşılamalarının bir kısmı sahipsiz sokak hayvanı saldırı sonucu, bir kısmı ise sahipli hayvanların tırmalama, salya bulaşması ve benzeri sebeplerle oluşan durumlarda uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

