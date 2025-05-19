İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Hakkari'de Buluştu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Hakkari'de Buluştu
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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 2000 yılı mezunları, 25. yıl anısına Hakkari'de bir araya geldi. Mezunlar, Hakkari Valisi Ali Çelik'i ziyaret ederek şehrin huzurunu yerinde deneyimlediler.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 2000 yılı mezunları, mezuniyetlerinin 25. yılı anısına düzenledikleri program kapsamında Hakkari'de bir araya geldi.

Kamu ve özel sektörde önemli görevlerde bulunan hukukçular, Hakkari'nin huzur ortamında gerçekleştirdikleri geziyle şehri yakından tanıma fırsatı buldu. Program kapsamında Hakkari Valisi Ali Çelik'i makamında ziyaret eden mezunlar, ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Vali Çelik; "25 yıl önce mezun olmuş ve ülkemizin farklı alanlarında önemli görevler üstlenmiş hukukçularımızı Hakkari'de görmekten büyük mutluluk duyduk. Şehrimizin huzur, kardeşlik ve misafirperverlik iklimini yerinde görmeleri bizim için kıymetlidir" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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