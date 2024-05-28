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İstanbul'un Fethi'nin 571. yılı kutlandı

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İstanbul'un Fethi'nin 571. yılı nedeniyle öğrenciler, 'Tarih Yazan Çocuklar Projesi' kapsamında Türk tarihinde önde gelen isimleri canlandırdı. Bakırköy'de düzenlenen gösteride, öğrenciler kostümlerle sahnede Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Seyit Onbaşı'nın arkadaşı Niğdeli Ali gibi isimleri canlandırdı.

İstanbul'un Fethi'nin 571. yılı nedeniyle öğrenciler "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" kapsamında Türk tarihinde önde gelen isimleri canlandırdı.

İstanbul'un Fethinin 571. yılı nedeniyle Bakırköy'de 60. Yıl Ataköy Ortaokulu ve İlkokulu öğrencileri gösteri düzenledi. "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" kapsamında 40 öğrenci kostümler ile sahnede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Seyit Onbaşı'nın arkadaşı Niğdeli Ali gibi isimleri canlandırdı. Okul bahçesine öğrenciler İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han ve Akşemseddin'i canlandırıp atla giriş yaptı. Ardından çocuklar canlandırdıkları karakterleri sahneye çıkıp anlattı.

"Atatürk hayatını daha net öğrendim"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran öğrenci Ağah Gür Budak, "Çok güzel hissetim. Çok güzel bir roldü. Atatürk olmuştum. Rolümü başarılı bir şekilde yaptım. Tarih yazan çocuklar çok güzel bir proje. Daha önce başka okullarda oldu. Atatürk'ün hayatını daha net öğrendim. Artık ünüm arttı sınıfta" şeklinde konuştu.

Kerem Asaf Turhan, "Seyit Onbaşı'nın yardımcısıyım. İngilizlerin gemisini batıracağız. Ben bunu kendim isteyerek yaptım. Güzeldi basit değildi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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