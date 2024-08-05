Üye Girişi
Haberler

Yağmur fena bastıracak! Hem valilik hem de Meteoroji, İstanbul'da yaşayanlara uyardı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, İstanbul'un batısında akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde İstanbul'un batısında sağanak yağış beklendiği belirtilerek; vatandaşlardan sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji'ye göre; akşam saatlerine kadar İstanbul'un batısında (Silivri ve Çatalca) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

SEL BASKINLARINA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; akşam saatlerine kadar Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

su baskını istanbul Hava Durumu Doğal Afetler Yerel Yaşam Güncel Haberler

3 çocuğun öldürüldüğü İngiltere'de sokaklar yangın yeri! Göçmenlerin kaldığı oteli ateşe verdiler

3 çocuğun öldürüldüğü İngiltere'de sokaklar yangın yeri! Göçmenlerin kaldığı oteli ateşe verdiler

 Bangladeş'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

Bangladeş'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

 Giresun'da dede torunlarını kurtarmak isterken gölette boğularak hayatını kaybetti

Giresun'da dede torunlarını kurtarmak isterken gölette boğularak hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak

CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak
500

Yorumlar (1)

1gerceklerinsesi:

Yine bir meteoroloji haberi yine güzel bir kapak. Seviyorum bu meteoroloji editörünü ya

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title