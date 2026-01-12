Haberler

Karadeniz yaylaları değil, İstanbul: Arnavutköy'de kartpostallık kış manzarası

Güncelleme:
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Arnavutköy'de Yassıören Mahallesi'nde etkileyici manzaralar oluşturdu. Drone ile çekilen görüntüler, karla kaplanan doğal güzellikleri gözler önüne serdi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentin birçok ilçesini beyaza bürürken, Arnavutköy'de ortaya çıkan manzara adeta Karadeniz yaylalarını aratmadı. Yassıören Mahallesi'nde drone kamerasıyla havadan çekilen görüntüler mest etti.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışının ardından Arnavutköy'ün birçok mahallesinde ağaçlar, çayırlık alanlar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle Yassıören Mahallesi'nde kaydedilen havadan görüntülerde, karla kaplanan geniş araziler ve ağaçlık alanların arasından geçen yol üzerinde ilerleyen araçlar, izleyenlere yayla manzaralarını hatırlattı. Drone kamerasıyla çekilen görüntülerde, beyaza bürünmüş doğa adeta kartpostallık kareler oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
