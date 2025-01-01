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İstanbul Ülkü Ocakları, S. Ahmet Arvasi'yi Andı

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İstanbul Ülkü Ocakları, Türk milliyetçisi S. Ahmet Arvasi'yi Edirnekapı'daki kabri başında dualar ve Yasin Süresi ile andı.

İstanbul Ülkü Ocakları, büyük Türk milliyetçisi ve mütefekkiri S. Ahmet Arvasi'yi Edirnekapı'daki kabri başında rahmet ve dualarla andı.

Büyük Türk milliyetçisi ve mütefekkiri S. Ahmet Arvasi Edirnekapı'daki kabri başında rahmet ve dualarla anıldı. Ülkücüler, Fatih Ülkü Ocakları yöneticisi Ahmet Cemal'in okuduğu Yasin Süresi'ni dinlediler, yapılan duaya gönülden 'Amin' dediler.

Ahmet Arvasi'yi anma programına İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkanı Alparslan Doğan, Teşkilat Başkanı Murat Yüksel, İl Başkan yardımcıları Osman Ertuğrul Gürbüz, Semih Çanakçı, Mehmet Alper ile Üçüncü Bölge Başkanı Saffet Demirbaş, Dördüncü Bölge Başkanı Cüneyt Erdoğan, Altıncı Bölge Başkanı Emrullah Güney, Mustafa Yaşar Onur, Sinan Can, ilçe ocak başkanları ve yüze yakın lise, ortaokul ve üniversite öğrencileri katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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