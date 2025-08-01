İstanbul Uçağında Taşkınlık: Yolculara Polis Müdahalesi

İstanbul Uçağında Taşkınlık: Yolculara Polis Müdahalesi
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Sofya-İstanbul seferini tamamlayan uçakta bazı yolcular, kabin memurunun uyarılarına rağmen yerlerine oturmadı ve taşkınlık çıkardı. Pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı.

Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini tamamlayan uçak park yerine ulaşmadan bazı yolcular ayağı kalktı. Kabin memurunun uyarılarını dikkate almayarak taşkınlık çıkaran yolcular hakkında 'kural dışı yolcu prosedürü' uygulandı.

Sofya-İstanbul seferini yapan uçak dün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak park yerine ilerleyişi sırasında uçakta bulunan bazı yolcular ayağa kalktı. Anonsları ve kabin memurunun uyarılarını dikkate almayan bazı yolcular yerlerine oturmadı ve taşkınlık çıkarmaya başladı. Bunun üzerine, pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. Uçak park yerine geldikten sonra polis ekipleri ayakta bulunan yolculara kural dışı yolcu prosedürü uyguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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