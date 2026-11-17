İstanbul Taksim'de sağanak turist ve vatandaşları hazırlıksız yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'da bazı bölgelerde sabah saatlerinde başlayan sağanak, Taksim'de kısa süre etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan turist ve vatandaşlar zor anlar yaşadı; kimisi şemsiyeyle korunurken kimisi koşarak kaçmaya çalıştı.
İstanbul'da bazı bölgelerde sabah saatlerinde sağanak yağış başladı. Taksim'de kısa süreli etkili olan sağanak yağışa turistler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen yağış, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Taksim Meydanı'nda bir anda bastıran yağmur turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı