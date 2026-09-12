Haberler

İstanbul siluetine eşlik eden 3 kruvaziyer havadan görüntülendi

İstanbul siluetine eşlik eden 3 kruvaziyer havadan görüntülendi
Güncelleme:
+39 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’da Galataport’a aynı anda yanaşan 3 kruvaziyer gemisi dikkat çekti.

İstanbul'da Galataport'a aynı anda yanaşan 3 kruvaziyer gemisi dikkat çekti. Boğaz siluetine eşlik eden gemilerin limandaki yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'a demirleyen 3 kruvaziyer gemisi, Boğaz ve tarihi yarımada manzarasında havadan görüntülendi. Galataport Limanı'na yanaşan gemiler arasında; 3 bin 300 yolcu kapasiteli MSC Fantasia, 2 bin 100 yolcu kapasiteli Celebrity Infinity ve Norwegian Cruise Line (NCL) filosuna ait dev yolcu gemisi yer aldı. Çekilen görüntülerde İstanbul Boğazı, tarihi yarımada ve Galata Kulesi ile gemilerin oluşturduğu manzara aynı karede yer aldı. Kent siluetine eşlik eden gemilerden karaya çıkan turistlerin gün boyu şehri gezmesinin ardından, rotadaki bir sonraki limana doğru hareket edeceği belirtildi. Deniz turizminde sezon yoğunluğunun sürdüğü İstanbul'da, gün boyunca limanda kalan dev gemiler kenti ziyaret eden turistlerin yanı sıra vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Şimşekler' suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı

Özel harekattan 11 ilde operasyon! 10 şirkete el konuldu, 64 gözaltı
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

Tüm çalışanlar dört gözle bekliyor! İşte asgari ücrette ilk rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstifa edip geri dönmüştü! Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...

Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...
Trump'tan Çinli otomobil üreticilerine yeşil ışık: Karşı çıkmam

Trump'tan Çinli üreticilere yeşil ışık! Açık açık ilan etti
Görenler tanıyamıyor! Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü

Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü
Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi

Ve Oğuz Çetin'den İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama
Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti

Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
Vanlı Kara Haydar'la evlenmeden önce bakın ne demiş: Para benim için önemli değil

Vanlı Kara Haydar'ın eşinin para sözleri ortaya çıktı
Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanının “Kapımız açık” dediği belediye başkanı kararını verdi