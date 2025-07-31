İstanbul Silivri Açıklarında 3.5 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul Silivri Açıklarında 3.5 Büyüklüğünde Deprem
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İstanbul'un Silivri açıklarında saat 13.36'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, sarsıntı yerin 9.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

İstanbul'un Silivri açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 13.36'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre; Silivri açıkları Marmara Denizi'nde 3.5 şiddetinde deprem meydanda geldi. Sarsıntı, saat 13.36'da yerin 9.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şimdiye kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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