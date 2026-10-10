İstanbul Maltepe'de çöken binada ölen 20 yaşındaki Zeynep İnan'ın cenazesi alındı

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İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında meydana gelen çökmede hayatını kaybeden 20 yaşındaki Zeynep İnan'ın cenazesi, amcası Tevfik İnan tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. İnan, enkazda yaşamını yitiren 22 yaşındaki Ahmet'i anlatırken, "Daha yeni bir araba aldı. Rabbim ona binmeyi nasip etmedi" dedi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı binanın 3 katında meydana gelen çökmenin ardından enkazda kalan son kişi olan Zeynep İnan'ın cansız bedenine, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu 25 saat sonra ulaşılmıştı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan 20 yaşındaki İnan'ın cenazesi, amcası Tevfik İnan'a teslim edildi. Zeynep İnan'ın cenazesi, bugün Cevizli Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ortadağ Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cenazeyi gözyaşları içinde teslim alan amca Tevfik İnan, Ahmet'in cenazesini daha önce aldıklarını belirterek, "Şimdi de Zeynep'i almaya geldim. Zeynep göçük altından geç çıktığı için onun işlemlerini yaptırdım. Buradan Soğanlı Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gidiyorum. Oradan da Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Camisi'nde öğle namazını müteakip cenazesini kaldıracağız. Ortadağ Mezarlığı'na defnedeceğiz" dedi.

Enkazda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ahmet'in hayallerini anlatan İnan, "Ahmet'in hayali büyüktü, 22 yaşında bir çocuk. Ahmet daha yeni bir araba aldı. Rabbim ona binmeyi nasip etmedi. Babası memleketine gitti. Dönüşünde acı haberlerini aldı. Her genç gibi hayalleri vardı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı