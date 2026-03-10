İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, basın mensuplarıyla iftarda buluştu

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, basın mensupları için iftar programı düzenledi. Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Güner, "Şu anda otel konforunda yüzde 86'lara kadar ulaşmış nitelikli yatak kapasitemiz var. Bu hizmetimiz kamu, özel ayrımı olmaksızın kamuda 53 hastanemiz, özelde 130 hastanemizle beraber toplam 46 bin yatak kapasitemiz var" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından basın mensupları için iftar programı düzenlendi. Bakırköy'de düzenlenen programa İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve davetli basın mensupları katıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı konuşmada, "Dünyanın sağlık başkenti İstanbul'da bu hizmeti sunarken sizlerin gösterdiği emek, sizlerin gösterdiği başarı, yadsınamaz bir gerçek. 15 Milyon 750 bin kişilik bir şehirde bu hizmeti veriyoruz. Ama dünyanın sağlık başkenti derken sadece kalabalık üzerinden değil 201 ülkeden 500 bin yabancının sağlık hizmeti almak için geldiği bir şehirden bahsediyoruz. Benden iki önceki il sağlık müdürünün zamanında nitelikli yatak yüzde 48'miş. Yani tek kişilik, iki kişilik, buzdolabı, tuvaleti olan yataklardan bahsediyoruz. Şu anda otel konforunda yüzde 86'lara kadar ulaşmış nitelikli yatak kapasitemiz var. Bu hizmetimiz kamu, özel ayrımı olmaksızın kamuda 53 hastanemiz, özelde 130 hastanemizle beraber toplam 46 bin yatak kapasitemizle ve sizler dahil olmak üzere 127 bin personelle biz sahada sağlık hizmeti sunuyoruz. 2025 yılı bizim için yine rekorlarla başarılarla dolu bir yıl oldu. 2025 yılında 207 milyondan fazla muayene yaptık ve sadece poliklinik hizmeti. Bunların 173 milyonu kamu kurumlarında oldu. Bu oran muayenede mevcut özel, kamu oranına baktığımızda yüzde 83 oranında kamuda kalmış durumda, 2 milyon 600 bin ameliyat. İstanbul'da iki saniyede bir ameliyat oluyor. Yeni açtığımız tesislerimiz, sisteme kattığımız hekimlerimiz ve ilerleyen zamanda istatistiklerini de paylaşacağım mesai dışı poliklinik uygulamalarımız, hafta sonu poliklinik uygulamalarımızla beraber biz şu anda randevu problemini büyük bir oranda çözmüş durumdayız. Sabah bakanlığımız Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi verilerini yolladı. Randevudan kaynaklı şikayetlerimiz yüzde 47 oranında düşmüş. Teşekkürlerimiz de aynı şekilde artmış durumda. Bu aslında vatandaşlarımızın teveccühü ile alakalı. Biz şunu biliyoruz ki her hafta, ana hedefimiz aynı haftanın içinde şu anda başarmış durumdayız. Aynı güne bütün branşlarda randevu vermeye çalışıyoruz. Dermatoloji ve kardiyoloji branşlarımızda aynı haftanın içinde randevu verebiliyoruz ama onları da her gün aynı gün içinde randevu vermek için çabalarımız devam ediyor. Muayene sayısını kişiye böldüğünüzde yılda 12 kez biz doktora gidiyoruz. Ben geçtiğimiz sene hiç doktora gitmedim. Allah rahmet eylesin bir teyzemizi bulmuştuk, İstanbul'un rekortmeni. Bir senede 301 kere hekime gitmişti. Biz artık hekime gitmeyi bir alışkanlıktan çıkartıp sağlıklı kalmayı sistematiğe çevirmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz sene ve bu yıl açılan tesisler hakkında konuşan Güner, "Radyoloji görüntülemelerinden örnek vermek gerekirse 43 milyon görüntülemeden bahsediyoruz. Dünyada böyle bir hizmetle karşı karşıya kalmanızın mümkünatı yok. Şu anda Belçika'da, Hollanda'da, Fransa'da siz uzman hekime, değil aile hekimine bir aya yakın bir zamanda ulaşabiliyorsunuz. Buna uzman hekime ulaşmayı da eklediğinizde 6 aylık bir beklemeden bahsediyoruz. Bununla beraber sadece biz hastanemize gelenlere değil, evde sağlık hizmetleri ile de biz hastanemize gelemeyen yatalak hastalarımıza evlerinde sağlık hizmeti sunmaya devam ettik. 81 bin hastaya, 128 ekip ve 450 sağlık personeli ile biz evde sağlık hizmeti sunuyoruz. 2025 bizim için açılışların olduğu bir sene oldu. 2026'ya da aynı hızla başlamış durumdayız. Biz toplam 75 adet sağlık tesisi açtık. 52 tane aile sağlığı merkezi, 4 tane asistan eğitimi veren eğitim tip aile sağlığı merkezi, 4 sağlıklı hayat merkezi, 3 verem savaş, 5 kanser erken teşhis merkezi, 2 hastane ve 5 klinikle beraber biz toplam 75 tesisimizi faaliyete geçirmiş durumdayız. Yapımı devam eden 8 tane hastanemiz, yatırım programına aldığımız ihale sürecinde olan 10 tane hastanemizle beraber biz 46 bin yatağımıza ekstradan 12 bin yatak daha eklemiş olacağız. Silivri'sinden Sancaktepe'sine Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nden, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne Allah'ın izniyle bu tesisleri bitirdiğimizde İstanbul'un hem depreme dayanıklı hem de lüks hem de rahat bir şekilde özel hastane konforunda, otel konforunda hizmet sunduğu yerleri olacak" ifadelerini kullandı.

Mesai dışı hizmet uygulaması hakkında konuşan İl Müdürü Güner, "Randevu sorunu nasıl çözüldü diye aklınıza sorular gelebilir. Mesai dışı poliklinik uygulamalarına başladık. Eğer gönüllülük esası varsa hekimlerimizin ücreti karşılığında ekstradan çalışmalarına izin veren bir mevzuat yayınlandı. Bununla beraber biz 22.00'a kadar sağlık ve poliklinik hizmetini devam ettirdik. Sadece poliklinik değil, ameliyat hizmetleri, normal gündüz aldığınız hizmetlerin hepsi var. Bununla beraber mesai kaydırma uygulamaları da yaptık. 47 kurumda, 34 ayrı branşta 360 poliklinikte mesai dışı hizmet verdik. Biz 1 milyon 330 bin randevu karşılamış durumdayız. Sadece iki üç ayda ulaştığımız bu istatistiği 2026 yılında da devam ediyoruz" dedi.

Yaşlı hasta nakil hakkında da konuşan Güner, "Biz saha ziyaretlerimizde şunları fark ettik. Hastaneye gelmesi kolay, hizmet alması kolay hastaneden eve dönmesinin zor olduğunu fark ettik. Tedavisi biten bir yaşlı yatalak veya tekerlekli sandalyeyle onun taksiyle veya özel bir araçla evine gitmesinin zorluğunu fark ettik ve 112 sistemimizden bağımsız bir şekilde bir nakil sistemi oluşturduk. Şu anda hastanede hekiminiz 'bu hastamız evine nakil ambulansı ile gitmesi uygundur' dediği anda ücretsiz bir şekilde en standartlara uygun ambulansla beraber biz evine kadar götürüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı