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İstanbul Havalimanı'nda Kar Yağışı Etkili, Uçuşlar Devam Ediyor

İstanbul Havalimanı'nda Kar Yağışı Etkili, Uçuşlar Devam Ediyor
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İstanbul Havalimanı ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İGA yetkilileri, uçuşların aksamaması için karla mücadele ekiplerini aktif şekilde kullanıyor. Havalimanında pistler açık tutulurken, uçuşlarda aksamaların önüne geçilmeye çalışılıyor.

İstanbul Havalimanı ve çevresinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle uçuşların aksamaması için İGA yetkilileri yoğun çaba harcıyor. İGA yetkilileri karla mücadele ekiplerini havalimanında hazır bekletiyor.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan kar yağışı devam ederken, İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar aksamadan devam ediyor. Akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı apronu ve uçaklar beyaz örtüye büründü. Kar yağışına rağmen uçuşların aksamaması için ekipler apronda büyük çaba sarf ederken, karla mücadele araçları belirli noktalarda hazır bekletiliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların aksamaması için pist ve taksi yolları açık tutuluyor. Meteorolojinin uyarılarını ardından THY, 19-20-21-22 Şubat tarihlerinde İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerini iptal ettiğini açıklamıştı.

Karla mücadele aralıksız devam ediyor

İstanbul Havalimanı'nda uçuşların aksamaması için yoğun çaba harcayan yetkililer, karla mücadele ekiplerini hazır bekletiyor. 24 saat aralıksız karla mücadele eden ekipler, sık sık pistlerde ve uçak park alanlarında kar temizlemesi yapıyor. Bu arada uçaklar ise buzlanmaya karşı alkol karışımı bir sıvı ile yıkanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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