Kış sonunda gerçek yüzünü gösteriyor! İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı etkili oldu
Yerel Haberler
İstanbul Havalimanı'nda başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu. Yağış sonrası piste bulunan uçakların üzerinde kar birikintisi oluştu.
Son yılların en kurak kışını geçiren İstanbul, dört gözle yoğun kar yağışını bekliyor. Kışın gerçek yüzünü geç de olsa göstermeye başladığı Megakent'te bazı ilçeler beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul Havalimanı'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa süre etkili oldu.
UÇAKLARIN ÜZERİNDE KAR BİRİKİNTİSİ OLUŞTU
Yağış sonrası İstanbul Havalimanı pisti üzerinde bulunan park halindeki uçak ve araçların üzerinde kar birikintisi oluştu. Kısa süreli etkili olan kar yağışı sona ererken, havalimanında uçak seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
İşte İstanbul Havalimanı'ndan kareler;
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel