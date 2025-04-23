İstanbul Havalimanı'nda Deprem Sonrası Uçuşlar Sorunsuz Devam Ediyor
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Havalimanı'nda operasyonların sorunsuz şekilde sürdüğü bildirildi. Pasaport kontrol noktalarında ve terminallerde herhangi bir problem yaşanmadığı duyuruldu.
İstanbul Havalimanı'nda 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından uçuşların sorunsuz sürdüğü açıklandı.
İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Havalimanı'nda operasyonda bir sıkıntı olmadığı kaydedildi. Pasaport kontrol noktası, bosphorus bölgesinde ve hiçbir terminalde problem olmadığı belirtilirdi. Pasaport kontrol noktasında yolcu geçişinin sürdüğü, teknik ve elektrik sistemleri dahil binalarda da bir sıkıntı olmadığı ifade edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel