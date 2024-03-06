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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

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İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL tarafından hazırlanan 26 Şubat-3 Mart tarihli günlük uçuş raporunda günlük ortalama bin 321 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL tarafından hazırlanan 26 Şubat-3 Mart tarihli günlük uçuş raporunda günlük ortalama bin 321 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı EUROCONTROL, 26 Şubat-3 Mart tarihleri arasındaki Avrupa Havacılık Raporunu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 321 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı, günlük ortalama bin 283 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı ile bin 266 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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