İstanbul Havalimanı 5G teknolojisine hazırlanıyor

Yüksek hızlı internet imkanı sağlayan 5G teknolojisi, İstanbul Havalimanı'nda hayata geçiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılacağı lansmanla 5G, yarın ilk kez test edilecek.

İstanbul Havalimanı'nda yarın gerçekleştirilecek lansmana, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katılacak. Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra Türkiye'deki üç büyük GSM operatörünün üst düzey yöneticilerinin de lansmanda yer alacak. Yarın ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test amacıyla kullanılmaya başlanacak 5G'yi, telefonu 5G uyumlu olanlar da deneyimleyebilecek. Organizasyon öncesi İstanbul Havalimanı giden yolcu katındaki hazırlıklar da sürüyor.

Çok daha hızlı internet imkanı sunulacak

5G Teknolojinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte elektronik haberleşme sektörü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminde çok daha ileri bir boyuta geçecek. 5G teknolojisi bugün üzerinde çalışılan nesnelerin interneti, yapay zeka, makineler arası iletişim, makine öğrenmesi gibi alanlarda da yenilikleri hızlandıracak. 4G olarak adlandırılan dördüncü nesilde saniyede 550-800 megabaytlık veriyi iletebilme olanağı sağlandı. 5G olarak tanınan beşinci nesil teknoloji ise normal olan 6 gigahertz frekans bandından daha fazla olarak hizmet verirken, 10 gigabayt veri gönderme kapasitesi bulunuyor. Yeni teknoloji bir saniyede 20 gigabaytlık veri indirme hızına sahip olacak. - İSTANBUL