İstanbul Festivali'nde Sahnesinde Bu Kez Mehmet Erdem Vardı

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen İstanbul Festivali dün Mehmet Erdem konseriyle devam etti. 23 günde 47 konserin yer aldığı İstanbul Festivali'nde dün akşam sahneye Erdem'den önce Türk pop müziğinin son dönemlerdeki başarılı isimlerinden İlyas Yalçıntaş çıktı.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin en uzun ve kapsamlı festivali olan İstanbul Festivali, 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu akşam ise festival kapsamında sahneye Haluk Levent çıkacak.

Festival'de 1 Ağustos'tan itibaren Berkcan Güven, Motive, Fatma Turgut, Pinhani, Bedük, Hedonutopia, Mode XL, Melek Mosso, Volkan Konak, Linet, Rubato, Simge Sağın, Yaşar, Sefo, Yıldız Tilbe, Sertab Erener, Güneş, Murda, Gülşen gibi isimler sahne alacak.

İSTANBUL ŞARKI YARIŞMASINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Ayrıca, "Şimdi 90'lar Gecesi"nde Burak Kut, Eda Özülkü, Erdal Çelik, Ferda Anıl Yarkın, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Ümit Sayın, Yonca Evcimik, Nükhet Duru ve Sena Şener konserleri müzik severlerle buluşacak. İstanbul Festivali aynı zamanda, İstanbul Şarkı Yarışması'na da ev sahipliği yapacak.

1 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ AĞIRLAMASI BEKLENİYOR

Festival Park Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Festivali, her gün kapılarını 16.00'dan itibaren açıyor. Konserlerden tiyatroya, çocuk atölyelerinden e-spor etkinliklerine, gastronomiden sanata birçok aktiviteyi bir arada sunuyor. 8'inci gününü geride bırakan festival, 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayacak. İstanbul Festivali'nin biletleri 30 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

HERKES İÇİN FESTİVAL

Her kesim için birçok aktivite seçeneği sunan festivalin gösteri sahnesinde illüzyon gösterileri, interaktif şovlar, oyun parkurları, çocuk tiyatroları, kukla gösterileri, dans şovları, kaykay ve grafiti şovlar, canlı heykel ve pandomim gösterileri, söyleşiler ve tiyatro oyunları gibi pek çok etkinlik sahneleniyor. Festivalde aynı zamanda Benim İstanbul'um Fotoğraf yarışması kapsamında öne çıkan eserler sergilenirken, çağdaş sanatın önemli temsilcilerinin eserleri de Heykelpark ve Yeni Medya NFT sergilerinde sanat severlerle buluşuyor.