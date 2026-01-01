İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, polislerin yeni yılını kutladı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kent genelindeki yeni yıl kutlama alanları ile Taksim'deki güvenlik noktalarını denetledi. Yıldız, Taksim'de bulunan Mobil Komuta Merkezi'nde telsizden yaptığı anonsla polislerin yeni yılını kutladı.

İl Emniyet Müdürü Yıldız, mesajında, "Kıymetli mesai arkadaşlarım, geride bıraktığımız 2025 yılında İstanbul'un huzuru, vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz demeden, fedakarca görev yapan ve sorumluğu her şartta yerine getiren, kahraman İstanbul polisimize teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi, suç ve suçluyla mücadelede aynı kararlılıkla görev başında olacağız. Bu kadim şehirde huzuru bozmaya çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz. Bu şehir bizim şehrimiz biz, İstanbul'un emniyetiyiz. Büyük bir özveri ile görev yapan siz değerli meslektaşlarıma ve fedakar ailelerine önümüzdeki yılın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyor, hayırlı çalışmalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL