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İstanbul'dan Tokat'a Lavanta Bahçesi İçin Büyük Değişim

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İstanbul'da yaşayan Navruz ve Sezai Çakmak çifti, bir ziyarette gördüğü lavanta bahçesinden etkilenerek büyük bir değişim kararı alarak memleketi Tokat'a döndüler. Tokat'a 35 kilometre uzaklıktaki Yağmurlu köyünde 11 dönümlük bir alanda lavanta yetiştiriciliği yapan Çakmak ailesi, ürettikleri lavantaları kolonya ve boya sektöründe değerlendirmek için girişimlere başladı.

İstanbul'da yaşayan Navruz ve Sezai Çakmak çifti, bir ziyarette gördüğü lavanta bahçesinden etkilenerek büyük bir değişim kararı alarak memleketi Tokat'a döndüler.

İstanbul'da 30 yıl geçiren 42 yaşındaki Navruz Çakmak, Burdur gezisinde gördüğü lavanta bahçesinden etkilenerek büyük bir değişim kararı aldı. Eşi Sezai Çakmak ile birlikte 3 yıl önce memleketi Tokat'a dönen Navruz Çakmak, burada bir lavanta bahçesi kurmaya karar verdi. Tokat'a 35 kilometre uzaklıktaki Yağmurlu köyündeki 2 dönümlük araziye lavanta dikene Çakmak ailesi, bugün 11 dönümlük geniş bir alanda lavanta yetiştiriciliği yapıyor. Yağ oranı yüksek iki farklı cins lavanta yetiştiren Çakmak ailesi, ürettikleri lavantaları kolonya ve boya sektöründe kullanmak üzere değerlendirmek için girişimlere başladı. Lavanta bahçesinin ününü duyan birçok vatandaş, bu doğal güzellik içinde huzur bulmak ve doğayla baş başa zaman geçirmek için köye akın ediyor.

"Bu güzellik için İstanbul'u terk ettik"

İstanbul'u terk edip Tokat'a yerleşmelerinin ardındaki hikayeyi İhlas Haber Ajansına anlatan 42 yaşındaki Navruz Çakmak, "Ben 9 yaşımdayken İstanbul'a gittim. 42 yaşındayım ve memleketime geri döndüm. İstanbul'da yaşarken Burdur gezisine gitmiştik. Hoşumuza gitti ve eşimle yapalım dedik. Yaptık. Güzel de oldu. İnsanlar çok beğendiler. Doğası ve manzarası çok güzel. 2 dönümle başladık şu an da 11 dönümde faaliyet gösteriyoruz. Bu güzellik için İstanbul'u terk ettik. 2 yıldır da net olarak buradayız" dedi.

"Deli dolu bir fikirle geldik"

Eşi Sezai Çakmak ise lavanta bahçesi kurma fikrinin bir gezide ortaya çıktığını belirterek, "Burdur gezisinde lavanta ekilmiş bir tarlayı gördü. Deli dolu bir fikirdi ama biz de burada lavanta ekerek başladık. 3 senedir de uğraşıyoruz. İki cins lavanta var. Bu lavantaların hem yağını hem de boya olarak satacağız" diye konuştu.

Lavanta bahçesine gelen ziyaretçiler ise doğayla iç içe zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Çakmak çiftinin şehir hayatından doğaya kaçışın ve girişimciliğin güzel örneği olduğunu ifade etti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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