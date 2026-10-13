Haberler

İstanbul’dan Riyad uçuşları güvenlik nedeniyle durdu, Medine seferleri sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Riyad’daki Kral Halid Havalimanı’na saldırının ardından İstanbul Havalimanı’nda birçok hava yolu şirketi Riyad seferlerini güvenlik gerekçesiyle askıya aldı. THY ve Saudia’nın Riyad uçuşları tamamen iptal edilirken bazı Cidde seferleri iptal edildi, Medine seferleri sürüyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırının ardından İGA İstanbul Havalimanı'nda pek çok hava yolu şirketi Riyad'a olan seferlerini güvenlik gerekçesiyle askıya aldı. Başta Türk Hava Yolları ve Saudia olmak üzere İstanbul Havalimanı kalkışlı Riyad seferleri tamamen iptal edilirken, diğer Suudi Arabistan destinasyonlarında kısmi düzenlemelere gidildi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) tarafından Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın operasyonların geçici olarak askıya alınmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı Riyad seferleri tamamen askıya alındı. Bölgedeki güvenlik önlemleri doğrultusunda başta Türk Hava Yolları (THY) ve Suudi Arabistan Havayolları (Saudia) olmak üzere ilgili hava yolu şirketleri Riyad uçuşlarını durdurdu.

Medine seferleri kesintisiz sürüyor, bazı Cidde uçuşları iptal edildi

Riyad hattında yaşanan iptallerinin yanı sıra İstanbul Havalimanı'nda, Suudi Arabistan'ın bir başka hatlarından biri olan Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı varışlı bazı seferler operasyonlarını sürdürürken bazı seferler ise iptal edildi. Öte yandan, İstanbul Havalimanı'ndan Medine Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı'na yapılan seferler sorunsuz bir şekilde devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Edirne’de kayıp 14 sığınmacı çocuktan 1’i döndü: 13 çocuk aranıyor

Markete çıkıp dönmediler: Kayıp çocuklar için Bakanlık devrede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mikel Arteta'dan tepki çeken hareket

Çok yazık! Şöhretin bozduğu bir adam daha
Van'da temel kazısı sırasında bitişikteki lokanta çöktü! Panik anları kamerada

Kazı sırasında yandaki lokanta çöktü! Toz bulutunda kaçıştılar
16 yaşındaki kızı taciz eden robota polis el koydu

16 yaşındaki kıza yaptığı hareket başını yaktı! Fotoğraf karakoldan
Galatasaray yönetimi, Barcelona'yı Galatasaray Adası'nda ağırladı

Güne damga vuran buluşma! Krallar gibi ağırlandılar
Kuyumcu cinayetinde 10 tutuklama: Jet skiyle Yunanistan'a kaçacaktı, otel odasında yakalandı

Kuyumcu infazında kaçış planı tutmadı! Portakal bahçesinden jet skiye
Mersin’de 16 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

360 kişiyi dolandırdılar, hesaplarından 25 milyar TL çıktı!
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı

Vay neneler vay! Her şey polis kamerasına yansıdı