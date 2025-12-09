Haberler

İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonunda Şehit Düşen Polis Memuru Albayrak Samsun'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul Çekmeköy’de uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Polis Memuru Emre Albayrak, memleketi Samsun'un Ladik ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

Şehit polis Emre Albayrak için Ladik Avcı Sultan Mehmet Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Albayrak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya Valisi Önder Bakan, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Özel Harekat Daire Başkanı Ünsal Hayat, il protokolü ve meslektaşları ile ilçe sakinleri katıldı.

Camide, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Ladik Arnavutlar Mahallesi'ndeki aile kabristanına götürülerek dualarla defnedildi.

Törende şehidin ailesi ayakta durmakta güçlük çekerken, yakınları ve hemşehrileri gözyaşlarına boğuldu.

Yetkililer törende şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletirken, Emre Albayrak'ın vatanı ve milleti uğruna görev başında canını feda ettiğini vurguladı. Ladik'te esnaf kepenk kapattı, ilçe genelinde hüzün hakim oldu.

Kaynak: ANKA / Yerel
