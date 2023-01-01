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İstanbul'da yoğun sis! Görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı

Yerel Haberler

İstanbul'da akşam saatlerinde sis etkili oldu. Binalar ve araçlar sis örtüsüyle kaplanırken, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sis, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis, yüksek kesimlerde etkisini gösterirken E-5 Karayolu'nda ve ara yollarda da etkili oldu.

BİNALAR VE ARAÇLAR, SİS ÖRTÜSÜYLE KAPLANDI

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Sis drone ile havadan görüntülenirken bazı binaların ve araçların sis örtüsüyle kaplandığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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