Haberler

Taksim'de kar yağışı başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul genelinde etkili olan soğuk hava, yeni yılın ilk dakikalarında kar yağışını getirdi. Taksim'de hem yerli hem de yabancı turistler kar altında yürüyüş yaparak bu anın tadını çıkardı.

İstanbul genelinde etkili olan soğuk hava ile birlikte yeni yılın ilk dakikalarında kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da etkili olan soğuk hava ile birlikte yeni yılın ilk dakikalarından itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Megakentin turistik mekanlarından olan Taksim'de yerli ve yabancı turistler kar yağışı altında yürüdü. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı