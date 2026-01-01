Taksim'de kar yağışı başladı

İstanbul genelinde etkili olan soğuk hava ile birlikte yeni yılın ilk dakikalarında kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da etkili olan soğuk hava ile birlikte yeni yılın ilk dakikalarından itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Megakentin turistik mekanlarından olan Taksim'de yerli ve yabancı turistler kar yağışı altında yürüdü. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL