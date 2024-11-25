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İstanbul'da Yağışın Ardından Gökkuşağı Görsel Şöleni

İstanbul'da Yağışın Ardından Gökkuşağı Görsel Şöleni
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İstanbul Eminönü'nde yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Gökkuşağı, görenleri mest etti.

İstanbul'da yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri mest etti. Eminönü'nde vatandaşlar görsel şöleni cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

İstanbul'da yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri mest etti. Eminönü Sahili'nde gözüken gökkuşağı sahilde yürüyen vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar gökkuşağını cep telefonu kameralarla görüntüleyerek manzaranın tadını çıkardı. Sahilde yürüyüş yapan Muhammet Gülten, "Ben burada arkadaşlarımla yürüyüş yapıyordum. Gökkuşağını fark ettim. Gerçekten çok güzel bir manzara. Bugün İstanbul'da hava da çok güzel. Herkes sahile gitmeli" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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