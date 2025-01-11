İstanbul'da Soğuk ve Yağışlı Hava Etkisini Sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı'nda da yağış aralıklarla etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şemsiyesi olmayanların otobüs duraklarında bekledikleri, bazı turist ve vatandaşların ise şemsiyeleriyle ilerledikleri görüldü. - İSTANBUL