İstanbul'da Şiddetli Rüzgar Sahilde Etkili Oldu

Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar, Beşiktaş ve Sarayburnu Sahili'nde denizde dalgaların oluşmasına neden oldu. Dalgalar, yürüyüş alanına kadar ulaşarak vatandaşları etkiledi.

İstanbul'da fırtına uyarılarının ardından şiddetli rüzgar Sarayburnu ve Beşiktaş Sahili'nde etkisini gösterdi. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluşarak yürüyüş alanına vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, Beşiktaş ve Sarayburnu Sahili'nde denizde dalga boyunun yükseldiği görüldü. Yükselen dalgalar, zaman zaman sahildeki yürüyüş alanına vurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
