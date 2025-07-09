İstanbul'da Sıcak Hava Bunalttı

İstanbul'da etkili olan sıcak hava, vatandaşları bunalttı. Taksim Meydanı'nda kimisi şemsiyle gezerken, kimisi ise gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Megakent İstanbul'da son günlerde yükselen sıcaklıklar etkisini artırmaya devam ederken, sıcaktan bunalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle megakentin bazı noktalarında termometrelerin yer yer 38 dereceye ulaştığı öğrenildi. Bunaltıcı sıcaktan havadan korunmak isteyen yerli ve yabancı turistler Taksim Meydanı'nda şemsiye ve şapkalarla önlem aldı. Güneşin etkisinden korunmak isteyen bazı vatandaşların tercihi ise parklar ve gölgelik alanlar oldu. - İSTANBUL