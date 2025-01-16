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İstanbul'da Sahte Alkolden Ölenlerin İsimleri Belli Olmaya Başladı

İstanbul'da Sahte Alkolden Ölenlerin İsimleri Belli Olmaya Başladı
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İstanbul'da sahte alkolden zehirlenen 65 kişi hastaneye kaldırıldı, 23 kişi hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'nda kimlik tespitleri sürüyor. Ölenlerden bazıları Zuhrettin İbragimov, Bogibek Karimov ve Ulugbek Abdullayeva olarak belirlendi.

İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin isimleri belli olmaya devam ediyor. Arkadaşının cenazesini bekleyen Ganisef Abdulhalikov, "Hastaneye götürdük. Zehirlenme dediler. Bilinci yerinde değildi tamamen kendini kaybetmişti" dedi.

İstanbul'da Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir başta olmak üzere kent genelinde sahte alkolden zehirlenen 65 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 66 kişiden 23 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından hayatını kaybedenlerden bazılarının isimler belli olmaya devam ediyor. Yapılan kimlik tespitinin ardından Zuhrettin İbragimov, Bogibek Karimov, Ulugbek Abdullayeva olduğu öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu önüne gelen ölenlerin yakınları da işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Zuhrettin İbragimov arkadaşı Ganisef Abdulhalikov, " Uzaktan tanıyorum. Zehirlenme denildi. Her halde kullanıyor. Amcasını arayıp durumum çok kötü gel yardımcı ol diyor. Bende geldim aldık beraber hastaneye götürdük. Zehirlenme dediler. Bilinci yerinde değildi tamamen kendini kaybetmişti" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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