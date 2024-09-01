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İstanbul'da Sağanak Yağış Yolları Göle Döndürdü

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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Anadolu Yakası'nda bulunan Tuzla ve Pendik ilçeleri başta olmak üzere etkili olan yağmur olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bazı mahallelerde yollar sular altında kalırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçların ise göle dönen yollarda mahsur kaldığı görüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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