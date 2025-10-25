İstanbul'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle Eyüpsultan- Kemerburgaz yolunda biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından gece saatlerinde kent genelinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde etkili oldu. Mega kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü. Eyüpsultan'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kemerburgaz yolunda araçlar yağmur suyuyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekti. - İSTANBUL