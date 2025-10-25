Haberler

İstanbul'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

İstanbul'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde etkili oldu ve Eyüpsultan-Kemerburgaz yolunda su birikintilerine neden olarak araçların ilerlemesini zorlaştırdı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle Eyüpsultan- Kemerburgaz yolunda biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından gece saatlerinde kent genelinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde etkili oldu. Mega kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü. Eyüpsultan'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kemerburgaz yolunda araçlar yağmur suyuyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Genç motosikletlinin feci sonu! 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Genç motosikletlinin feci sonu! Kaza anı kamerada
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Harbiye sahnesinde zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.