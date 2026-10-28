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İstanbul'da resmi tatil başlayınca trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

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İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi resmi tatilin öğleden sonra başlamasıyla trafik yoğunluğu saat 15.00 itibarıyla yüzde 74'e ulaştı. Mecidiyeköy E-5 Ankara ve E-5 Edirnekapı istikametlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi, öğleden sonra başlayan resmi tatili nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı. Yoğunluk Mecidiyeköy E-5 Ankara ve Edirnekapı istikametinde görüntülendi.

Megakent İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı öncesi trafik yoğunluğu yaşandı. Resmi tatilin öğleden sonra başlamasıyla trafik yoğunluğu arttı. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 15.00 itibarıyla yüzde 74'e ulaştı. Mecidiyeköy E-5 Ankara ve E-5 Edirnekapı istikametlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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